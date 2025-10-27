民間有識者らで人口減少対策を議論する「未来を選択する会議」が２７日、発足した。若者や女性の視点も取り入れて政府への政策提言を行い、年に１回、調査研究の結果をまとめた「人口問題白書」を発行する。日本と同様に少子高齢化が深刻な韓国との共同研究も進める予定だ。将来的な「消滅可能性自治体」を公表して話題を集めた「人口戦略会議」の実質的な後継組織にあたり、経済団体や学識者、地方自治体の首長らで構成する。