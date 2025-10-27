県内で働く未来の美容師を育てようと新潟市の小学校で美容師による出前授業が行われました。カットモデルになっているのは小学校の先生です。新潟市北区の濁川小学校では27日、美容師による出前授業が行われました。間近で見るプロの技術に児童は興味津々。1万人以上の美容師がいると言われている県内。しかし、若い世代の離職や都心への流出などが進み、県美容組合は2009年から県内の学校を対象に出前授業を行っています。〈美容