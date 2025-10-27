日本コカ・コーラは、公式アプリ「Coke ON」で、スクウェア・エニックスのスマートフォンゲーム「ドラゴンクエストウォーク」とのコラボキャンペーンを30日から開催する。キャンペーンは第1弾が10月30日～12月3日まで、第2弾が2025年12月4日～2026年1月11日まで。 対象自販機で買ってドラゴンクエストウォークスタンプを集めよう！ 「Coke ON」アプリを使って