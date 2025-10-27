きのう、山形県白鷹町の国道で軽乗用車と乗用車が衝突する事故がありました。 【写真を見る】国道348号で正面衝突事故男子中学生(12)らが大ケガ軽乗用車が対向車線にはみ出す（山形・白鷹町） この事故で、１２歳の男子中学生と５３歳の女性が大けがをしました。 警察・消防によりますと、きのう、午後２時５５分ごろ、白鷹町十王の国道３４８号で、軽乗用車と乗用車が衝突する事故がありました。 軽乗用車が右カー