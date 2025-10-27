J2いわきFCに内定したのは神村学園3年中野 陽斗キャプテンです。身長180センチのセンターバック。5月には18歳以下の日本代表にも選ばれ、夏のインターハイでは初優勝に大きく貢献しました。中野選手は「感謝の気持ちを胸に、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります」とコメントしています。