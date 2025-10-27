冬の全国大会出場をかけた高校サッカー選手権県大会が開幕しました。出場したのは63校58チーム。初戦の結果は？徳之島と鹿児島南の1回戦。試合は前半12分。徳之島は細かくパスをつなぎゴール前まで迫ると、9番・崎島がシュート！しかし、惜しくも枠を外れます。一方の鹿児島南は19分、7番・坂元のコーナーキックから29番・南田が飛び込み、シュート！県総体ベスト8の鹿児島南が