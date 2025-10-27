ソフトバンクのリバン・モイネロ投手が、２８日の日本シリーズ第３戦（甲子園）で阪神・才木と投げ合う。今季は防御率１．４６で２年連続の最優秀防御率を獲得したエース左腕だが、相手も防御率１・５５でセ・リーグ１位。好投手同士の投げ合いに「チームの勝利に貢献できるよう、全力を尽くすよ」と、意気込んだ。日本ハムとのＣＳ最終ステージでは、３勝（アドバンテージ１勝を含む）３敗で迎えた第６戦に中４日で先発し、７