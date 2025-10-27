阿久根市の小学校で50歳を迎える卒業生が「華の50歳組」として運動会に参加し会場を盛り上げました。阿久根市の小学校では、50歳の節目の年に母校の運動会に参加して、親交を深めるのが伝統となっています。全国から阿久根小学校に集まった95人の卒業生が「華の50歳組」としてリレー競技に参加します。（男性）「その当時の6年生の気持ちで走ります。すごく緊張します、みんなと会えて楽しい」（女性）「もう楽しみにし