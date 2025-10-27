体操の世界選手権（インドネシア・ジャカルタ）に出場した日本代表が２７日、都内で会見を開いた。男子個人総合で３連覇を果たした橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は「昨年（パリ五輪で）負けた分、誰よりも自分が一番になるという強い気持ちは、メンタルの部分ではすごい強く持てたかなと思います。新しいルールで分からない中でもワクワク感がすごくあった」と充実の表情で振り返った。２００９〜１５年に６連覇し