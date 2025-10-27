ソフトバンク・山川穂高内野手が２７日、日本シリーズ第３戦の舞台の甲子園での練習に志願参加し、一塁でのスタメン出場に意欲を見せた。肌寒いナイター練習でも半袖、短パン姿。「ここで３試合あるんで、しっかり準備しました」と、燃える気持ちを抑えきれなかった。打撃練習の前に一人で一塁ノックを受けると、大津のマウンドでの投球練習には打席に立って目慣らしした。第２戦では「６番・一塁」で先発出場して、初回に２点