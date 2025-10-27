タレントの藤田ニコルの私服ショットが反響を呼んでいる。２７日までにインスタグラムで「私服」とだけつづると、コーデを披露。バラ柄のニットにパンツを合わせたコーデになっている。この投稿にファンからは「私服のおセンス素晴らしすぎる」「いつ見てもかわいい」「めっちゃ素敵です」「この私服かわよ〜」「めっちゃお似合い」などのコメントが寄せられている。