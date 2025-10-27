巨人にドラフト１位指名された鷺宮製作所の竹丸和幸投手が２７日、大阪府内のホテルで行われた「第５０回社会人野球日本選手権大会」の開幕前日会見に出席した。日本選手権大会は２８日から京セラドームで開幕。鷺宮製作所は同日に東海理化との初戦を迎える。「会社にも恩返しというか、しっかり優勝して良い形でプロに入っていけるように、今大会頑張りたいと思います」と意気込みを語った竹丸。「しっかりまずは抑えて、こう