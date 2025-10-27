中国軍の爆撃機が台湾周辺で実戦的な訓練を行ったと中国の国営メディアが報じました。中国国営の中央テレビは26日、中国軍で台湾を管轄する東部戦区空軍の複数の部隊が、台湾周辺の海域と空域で実戦的な訓練を実施したと公式SNSで報じました。公開された動画では、多数の爆撃機が地上の目標物を攻撃する様子のほか、戦闘機が編隊を組んで飛行し、乗員が「上空から台湾の海岸線がはっきり見える」と話す音声などが公開されました。