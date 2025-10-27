秋田県でクマによる人身被害が相次いでいることを受け、防衛省が自衛隊を派遣し、支援を行う方向で検討していることが分かりました。秋田県の鈴木健太知事は28日にも防衛省を訪問し、小泉防衛大臣に対しクマの駆除や捕獲に関わる対応に自衛隊の支援を要請する予定です。防衛省幹部によりますと、防衛省側は秋田県の要請に応じ、現地に自衛隊を派遣する方向で検討しているということです。▼派遣される隊員は銃を携帯せず、▼クマの