第38回東京国際映画祭のオープニングイベントが行われ、国内外から訪れた多くのゲストがレッドカーペットに登壇しました。【写真を見る】【Aぇ! group佐野晶哉】人生初のレッドカーペットに大興奮 メンバーを煽る「お前らも早く歩けよ。まだ歩いてねぇだろ？」Aぇ! groupの佐野晶哉さんは、アニメーション部門の映画『トリツカレ男』主演として登場。レッドカーペットを歩いた感想を聞かれると、“こんなに近い距離感でいろんな人