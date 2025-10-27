28日、日米首脳会談が行われます。日本の防衛費の増額などが議論される見通しですが、高市総理はどう応じるのでしょうか？そして、トランプ大統領が日本を訪問する狙いはどこにあるのでしょうか。【写真で見る】先ほど羽田空港に到着したトランプ大統領防衛費増額も議論かあす日米首脳会談27日朝6時前、初めての外国訪問となったマレーシアから帰国した高市総理。28日に行われるトランプ大統領との首脳会談については…高市総理