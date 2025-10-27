元日向坂46で女優の齊藤京子が27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。齊藤京子ガラ・セレクション部門に選出された映画『恋愛裁判』で主演を務める齊藤は、共演の倉悠貴、深田晃司監督、脚本の三谷伸太朗氏とともに登場。素肌まぶしい純白のドレス姿で観客を魅了し、スリットから美脚ものぞかせていた。今年の東京国際映画祭は、10月27日から11月5日の10日間、昨年に引き続き