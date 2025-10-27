メ～テレ（名古屋テレビ） 盗撮しようとしたとして逮捕された男は、穴の開いたかばんや靴に小型カメラを忍ばせていたとみられます。 名古屋市守山区の会社員、岡島敬雄容疑者（40）は、今年7月にコンビニで、かばんに忍ばせた小型カメラを女性のスカートの中に差し入れ、下着を撮影しようとした疑いがもたれています。 警察の調べに対し容疑を認めているということです。 警察はこのコンビニから「女子高校生