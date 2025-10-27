メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタの今年度上半期の世界販売台数が、2年ぶりに過去最高を更新しました。 トヨタ自動車によりますと、今年度上半期の世界販売台数は526万7216台で、前の年の同じ時期と比べて4.7％増えました。 上半期として2年ぶりに過去最高を更新しました。海外は455万3249台で、5.6％増えました。 特に北米や中国などでのハイブリッド車や電気自動車の販売が好調でした。一方、国内は71万3967台で