子どもがいるとお金もかかりますし、何よりも家事や育児の負担が大きいですよね。分担を決めてお互いが納得できる形で協力し合っている家庭もあれば、不満しかないという家庭もあるのではないでしょうか。この記事では、夫は家事も育児もせず、家に入れるお金も自分の方が多く離婚が頭をよぎるという投稿を紹介します。飲み会があれば朝帰りをし、保育園の準備もしないであろう夫の存在価値について考えてしまうという投稿者さん。