厳戒態勢が続く中、トランプ大統領が来日し、現在の様子はどうなっているんでしょうか。東京・港区のアメリカ軍施設近くから、フジテレビ・木村拓也キャスターの中継です。つい先ほどまではたくさんの警察官がいたんですがその姿はなくなり、備品などの撤収作業が行われているところです。トランプ大統領来日の余波があり、交通規制などは今はされていませんが下道、それから首都高速道路もかなりの渋滞ができています。この辺りは