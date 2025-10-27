Image: Mechanik / Shutterstock.com 衛星データ通信って、地球の外にデータを飛ばすわけで、非常に複雑かつ常人には手出しできないイメージがあります。…が、それってただのイメージみたい。最新研究で、衛星通信のセキュリティの懸念点が挙げられています。誰も空なんて見ない？衛星通信のセキュリティについて調査したのは、アメリカのカリフォルニア大学サンディエゴ校とマリーランド大