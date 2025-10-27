富山県内でクマによる人への被害が相次いでいます。きのう南砺市では庭のカキの実をとっていた75歳の女性がクマに襲われ、腕や頭にけがをしました。クマによる人への被害はこの秋これで3件目です。また、きょうも県内でクマの出没が相次ぎました。大平航記者「南砺市山本の住宅地です。クマはこの辺りでカキをとっていた女性を襲ったということです」きのう午前10時過ぎ、75歳の女性が親戚の家のカキの実をとっていたところ、クマ