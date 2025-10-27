天真爛漫な笑顔と圧倒的なグラマラスボディ。グラビアデビューするやいなや各誌の表紙を席巻し、瞬く間に2025年のグラビアヒロイン筆頭となった福井梨莉華さん。そんな彼女にとって初となるカレンダーブック「福井梨莉華カレンダーブック2026」（撮影：Takeo Dec.税別3600円、A3判／36ページ）が11月21日、リリースされます。【写真】天真爛漫な笑顔…でもダイナマイトボディの福井梨莉華さん福井さんは2005年1月12日生まれの20歳