『ゴッドタン』(テレビ東京)出演で話題を呼ぶなど、バラエティを中心に活躍するタレントたけうちほのかさんのFLASHデジタル写真集「たけうちほのかICHIRINSOU」がリリースされました。【写真】乱れ髪が大人の色香を醸し出すたけうちほのかさん水着、ワンピース、ナチュラルな素顔まで多彩な表情を詰め込み、バラエティ番組で見せる明るく元気な姿とは一変、“素”の魅力に出会える珠玉の一冊です。清楚で凛とした表情は、一輪草