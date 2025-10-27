All Aboutでは、読者のリアルなお金の体験や疑問を取り上げ、専門家が分かりやすくアドバイスするコーナーをお届けしています。実際にどのように貯金をしているのかを紹介し、その工夫や悩みを専門家の視点でひも解いていきます。あなたの貯金方法に、新しいヒントを見つけてみませんか？今回は、関西在住の「N」さん（50歳・正社員）。普段から無駄遣いを抑え、地方銀行の普通預金を中心に着実に資産を積み上げてきました。目標は