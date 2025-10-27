甘粛省敦煌と新疆ウイグル自治区ハミを結ぶフライトが26日、冬春ダイヤで初めて運航が始まった。新華網が伝えた。敦煌−ハミ便は華夏航空が毎週月曜、水曜、金曜、日曜に運航する。敦煌莫高国際空港も26日、冬春ダイヤのフライトスケジュールを開始し、18路線による17都市への運航を実施して、冬春シーズンの旅客の移動を保障する。（提供/人民網日本語版・編集/KM）