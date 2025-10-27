くまモンとコラボレーションしたカフェ「くまモンカフェ×カフェ ラ・ポーズ」が、11月1日（土）〜11月30日（日）の期間、大阪・ルクア大阪にある「カフェ ラ・ポーズ」で開催される。【写真】 見た目もかわいい〜！ 「ハンバーグオムライス」も■キュートなメニューが登場今回開催される「くまモンカフェ×カフェ ラ・ポーズ」は、ルクア大阪が「くまもとモン×大阪梅田ジャック」に参画し、展開される期間限定のコラボカフェ