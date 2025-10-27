◆SMBC日本シリーズ2025ソフトバンク・全体練習（27日、甲子園）ソフトバンクは甲子園で全体練習を行った。主力野手の一部と投手を除いて参加。山川穂高、柳田悠岐らも精力的に汗を流した。小久保裕紀監督は、コンディション不良のため1、2戦にベンチ入りしなかった中村晃について「晃は日本シリーズは無理です。（甲子園には）来ない。また来年です」と第3戦以降も欠場することを説明した。