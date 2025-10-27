ソフトバンクは27日、ドラフト5位指名したJR東日本・高橋隆慶内野手（23）に都内の同社本社ビルで指名あいさつを行った。宮田善久アマスカウトは、23日に行われたドラフト会議での指名の経緯を振り返り、「どの球団も三塁のレギュラーは探しているので、僕の中では2巡目ぐらいで他球団から指名されてしまうと思っていた選手。それが5巡目まで残っていて、本当に信じられないぐらいでした」と喜びを隠さなかった。中央大学時代