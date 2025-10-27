安倍元総理銃撃事件から３年以上が過ぎた２０２５年１０月２８日、殺人罪などに問われている山上徹也被告の裁判がいよいよ始まります。この事件をきっかけに、旧統一教会と自民党の“蜜月関係”が判明。当時の岸田政権は、旧統一教会や関連団体との「関係断絶」を宣言しました。しかし、今もまだ、教団側が政界への働きかけをはかっていることが分かってきました。そもそもなぜ教団側は自民党に接近したのか？参院選でN党