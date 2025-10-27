ソフトバンクの中村晃外野手（35）が腰のヘルニア手術を受けるため、日本シリーズの第3戦以降を欠場することが27日、分かった。2020年以来、5年ぶりの日本一奪還を目指すチームにとっては大きな戦力ダウンとなる。中村は日本ハムと戦ったCSファイナルS第4戦で一ゴロを放った際に一塁塁審と衝突し、試合中に救急搬送されるアクシデントに見舞われていた。その際に腰も強打。持病の腰痛を再発したとみられ、その後の試合出場を見