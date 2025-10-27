宮粼で開幕した2026年春のセンバツ高校野球の出場につながる秋の九州高校野球大会です。38年ぶりの出場を果たした出水中央は、宮粼1位の小林西から先制するも1対2で無念の1回戦敗退。県大会51連勝中の神村学園は、6対2で宮崎学園を破りベスト8入りを決めました。神村学園は10月28日の準々決勝で、夏の甲子園で優勝した沖縄尚学と対戦します。勝てば、春のセンバツ出場がグッと近づきます。