全国高校サッカー選手権大会の山口県大会が25日開幕しました。104回目を迎えた全国高校サッカー選手権大会。山口県大会には去年よりも2チーム少ない39チームが参加しています。25日、行われた早鞆対3校合同チームの1回戦。前半開始早々、早鞆が攻め込みこぼれ球を拾った西永のシュートで先制。その後も、攻撃の手をゆるめず勝利。早鞆が2回戦進出を決めました。26日の2回戦ではシード校