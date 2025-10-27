週明けの東京株式市場の日経平均株価は史上最高値となる5万円台に乗せて取引を終えました。 【写真を見る】日経平均史上初の5万円突破市民「どこまでいくかな」「実感できるのはいつ？」 記者「きょうの終値は5万512円32銭。この状況、続くのでしょうか」 今日（27日）は取引開始直後に5万円台に乗せ、午後の取引でもAIや半導体関連の銘柄を中心にほぼ全面高の展開となりました。 そして終値は先週末と比べて1212円高い5万