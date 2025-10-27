熊本県芦北町の山間部に野積みされた土のうから汚水が流れ出ていた問題で、以前、土のうが置かれていた水俣市の倉庫周辺でも汚水が流れ出ていた可能性があることが分かりました。 【写真を見る】野積みの土のうから悪臭水俣市内の倉庫でも汚水流出か関係者「汚水が流れ出て、その先には水俣湾」 熊本 この問題は、水俣市の産業廃棄物処理業者の「吉永商会」が、芦北町の山間部にある敷地に汚泥と見られるものを入れた土の