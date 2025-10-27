2025年の猛暑、6割の企業が「プラス効果」を公表です。帝国データバンクによりますと、猛暑による影響や対応を発表した上場企業183社のうち、約6割にあたる114社は業績などに「プラス」の効果があったとしています。一方、「マイナス」の影響があったとする企業は69社で、猛暑により外出する人が減少したことで、飲食店やアウトドア関連の商品を扱う企業で苦戦が目立ちました。帝国データバンクは2026年以降も猛暑が経済活動に与え