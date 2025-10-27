マンションの居室や戸建て住宅などで宿泊営業が可能となる「特区民泊」について、大阪市の横山英幸市長は２７日、新規申請の受け付けを来年５月２９日で終了すると正式に発表した。大阪府も管轄する２９市町村の停止方針を発表。時期は大阪市とそろえる方向で各市町村と調整している。来月に予定される国の会議を経て正式に決定する。横山市長は市役所で記者団に対し、事業者や市場の混乱を回避するため即座に受け付けを停止す