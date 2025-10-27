記録的大雨で274台の車が浸水被害を受けた三重・四日市市の地下駐車場。FNNが新たに入手した防犯カメラが目撃していたのは、わずか10分で一面水浸しになるまでの一部始終でした。9月12日午後10時ごろの映像。この時点では浸水はありませんが、30分後、画面上の方からじわじわと浸水が始まります。そして午後10時38分、画面右側から勢いよく水が噴き出してきました。その後も水の勢いはとどまらず、わずか10分足らずで一面水浸しに