相模原北警察署（資料写真）相模原北署は２７日、強盗の疑いで、東京都八王子市、配送業の男（３１）を再逮捕した。再逮捕容疑は２日午後２時半ごろ、相模原市緑区下九沢の大沢郵便局ＡＴＭコーナーで、近くに住む団体職員の７０代女性に背後から近づき、現金７万８千円と通帳２通をつかみ、後ろに引き倒して奪った、としている。署によると、男は「間違いありません」と供述し、容疑を認めている。男は同じＡＴＭコーナー