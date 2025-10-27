ソフトバンクの小久保裕紀監督が２７日、甲子園でのナイター練習後に取材に応じ、故障離脱中の中村晃内野手について「晃は日本シリーズ、無理です。（甲子園に）来ないです。また来年」と、明かした。３５歳ベテランは１８日のＣＳ最終ステージ第４戦の走塁で一塁塁審と激突し、試合中に緊急搬送。日本シリーズ開幕後も「右股関節の違和感」で、２戦ともベンチ入りメンバーから外れていた。今季は１１５試合で打率２割４分、