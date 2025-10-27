元「モーニング娘。」の小川麻琴が２７日にインスタグラムを更新。サプライズを受ける様子が話題を呼んでいる。１０月２９日が誕生日の小川は「オサちゃんが、良い表情の私を沢山写真に収めてくれてましたサプライズにめちゃくちゃ喜んでるかと思えばオサちゃんからの素敵なプレゼントと心のこもったメッセージに、急に泣き出す私そして、すぐまた笑ってる」とつづって、俳優の長内映里香から誕生日をサプライズで祝われた