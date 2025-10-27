巨人・丸佳浩外野手が２７日、ジャイアンツ球場の屋内練習場で自主練習を実施。マシン打撃で力強くバットを振り込むなど、精力的に汗を流した。１８年目の今季は故障で出遅れたものの出場９０試合で打率２割６分７厘、６本塁打、２６打点。来年４月に３７歳を迎えるがシーズン終了後も連日球場に足を運んでおり、若手主体の１１月の秋季キャンプ中も休むことなく自主練を継続する意向だ。「（ベテランは同じように）みんなやっ