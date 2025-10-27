きのう26日、種子島宇宙センターから打ち上げに成功したH3ロケット7号機。MBCには、視聴者の皆さんが撮った動画や画像が届いています。 26日午前9時、種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット7号機。国際宇宙ステーションに物資を運ぶ新型の補給機「HTV－X」を軌道に投入し、打ち上げは成功しました。 MBCのスクープ投稿にも宇宙へ飛び立つロケットの姿が寄せられました。 「ロケットが