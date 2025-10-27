秋田朝日放送 ２５・２６日の週末も秋田県内各地でクマによる人身被害が相次ぎました。秋田市では公園や大学の構内など市中心部での目撃情報が多く寄せられています。 警察によりますと、おととい２５日ときのう２６日の２日間で秋田市や大仙市、鹿角市でクマによる人身被害が相次ぎ、５０代から８０代の男女合わせて５人がけがをしました。 人の被害のほか目撃件数も増加していて、秋田県のツキノワグマ等情報マップシス