中野市で4人が殺害された事件の裁判員裁判で、一審で死刑判決が言い渡された男の弁護団が27日判決を不服として控訴したことが分かりました。これまで男は弁護人の接見で、「控訴したくない」と話していましたがその後、賛同したということです。中野市江部の農業青木政憲被告・34歳はおととし5月、中野市で散歩中だった女性2人と現場に駆け付けた警察官2人をナイフやハーフライフル銃で殺害した殺人などの罪に問われ、今月14