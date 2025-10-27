秋田朝日放送 ９月に秋田県羽後町で起きた住宅火災で焼け跡から見つかった遺体は火元の女性と分かりました。 ９月１１日未明に羽後町中仙道で菅野ひとみさん（６６）が１人で暮らす住宅が全焼し焼け跡から女性の遺体が見つかりました。身元の確認を進めていた警察は２７日、身体的特徴などから菅野さんであると分かったと発表しました。 警察のこれまでの調べで、死因は一酸化炭素中毒でした。警察は引き続き出火の原因を