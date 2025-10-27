欧州株小動き、高値警戒感も 東京時間19:25現在 英ＦＴＳＥ100 9640.57（-5.05-0.05%） 独ＤＡＸ24267.49（+27.60+0.11%） 仏ＣＡＣ40 8222.32（-3.31-0.04%） スイスＳＭＩ 12493.82（-74.36-0.59%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:25現在 ダウ平均先物DEC 25月限47657.00（+261.00+0.55%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6886.25（+59.25+0.87%）