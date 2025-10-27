秋田朝日放送 「牛めし」でおなじみの「松屋」が秋田市に初めて出す店があす２８日にオープンします。秋田ならではの食材を使った新メニューもお披露目されました。 秋田市広面に新しくオープンするのは松屋フーズが国内で１１３９店舗を展開する牛めしの「松屋」と、とんかつ店「松のや」の複合店です。２７日はオープンに先がけて関係者の試食会が行われました。 「松のや」は秋田県内で