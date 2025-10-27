日本体操協会体操男子の村田憲亮強化本部長は10月27日、28年ロサンゼルス五輪で初採用される混合団体について、競技方式の構想を国際体操連盟（FIG）から示されたことを明かした。男女各2人（登録3人）が演技。男子は床運動、平行棒、鉄棒で女子は跳馬を除いた3種目で、体操競技日程の最終日に行われる方針だ。27年の世界選手権から実施される予定という。FIGは今後、各国の意見を集約した上で競技方式を詰めていく。村田本